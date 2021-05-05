مفاجأة: سباب واعتذار واتجاه إلى التحقيق بعد قمة سيتي وسان جيرمان

الحكم الهولندي بيورن كاوبرز يشهر البطاقة الحمراء (إنترنت)

أكد لاعب باريس سان جيرمان أندير هيريرا، أن زميله لياندرو باريديس تعرض لإساءة لفظية من الحكم الهولندي بيورن كاوبرز، خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء.

وتأهل سيتي إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال لأول مرة بفضل انتصاره 2-0 في إستاد الاتحاد ليفوز 4-1 في النتيجة الإجمالية، واستشاط لاعبو بطل فرنسا غضبا من الحكم الذي طرد أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 69 لاعتدائه دون كرة على فرناندينيو، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وأبلغ لاعب الوسط هيريرا محطة «آر.إم.سي سبور» الفرنسية: «نتحدث عن احترام الحكام» قبل أن يكشف أن الحكم وجه سبابا إلى باريديس، إذا قلنا ما قاله سنتعرض للإيقاف ثلاث أو أربع مباريات.

وقال ماركو فيراتي زميل هيريرا في مقابلة بعد المباراة إنه تعرض أيضا لإساءة من الحكم، وأبلغ مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو الصحفيين بأنه يصدق لاعبيه وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد يحقق في الواقعة.

وقال بوكيتينو: «لم أسمع شيئا من خارج الخطوط، ربما يحقق يويفا في الموقف، لكن هذا ليس عذرا أقوله أمامكم، أهم شيء هو أننا لم نصل إلى النهائي ولهذا السبب نشعر بالحزن».

وفي غضون ذلك، اعتذر جيم بيجلن معلق المباراة في شبكة «سي بي إس» لأنه عزا طرد الأرجنتيني دي ماريا في المباراة إلى «مزاجه اللاتيني»، وقال بيغلن في حسابه على تويتر: «أعتذر عن تعليقاتي عديمة الوعي الثقافي، استخدمت بشكل خاطئ صورة نمطية عنصرية، كان هذا غير مناسب وغير مقبول».