مانشستر سيتي يبلغ نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه على حساب سان جيرمان

ثنائية "محرز" تقود مانشستر سيتي إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى على حساب باريس سان جيرمان. (تويتر)

تأهل فريق مانشستر سيتي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولي في تاريخه، بعد فوزه على نظيره باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في إياب نصف نهائي البطولة مساء اليوم الثلاثاء.

أحرز هدافي مانشستر سيتي، نجمه الجزائري رياض محرز، في الدقيقتين 11 و63 من عمر أحداث المباراة، ليقود فريقه للفوز والتأهل للمرة الأولى في تاريخه.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وينتظر فريق مانشستر سيتي، الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي المقرر لها غدًا الأربعاء، ليضرب معه موعد في نهائي البطولة.