انتهاء حلم بارما وكروتوني في الدوري الإيطالي الممتاز

مباراة بارما و تورينو في الدوري الإيطالي (إنترنت)

أنهى بارما ثلاث سنوات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس الإثنين، بهبوطه للدرجة الثانية بعد الهزيمة 0-1 أمام تورينو وهي نتيجة عززت آمال أصحاب الضيافة في البقاء بين الكبار.

وسجل ميرجيم فويفودا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 ليبتعد تورينو بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، ويملك الفريق كذلك مباراة مؤجلة، وتركت خامس هزيمة على التوالي يتجرعها بارما الفريق متأخرا بفارق 12 نقطة عن كالياري صاحب المركز 17، الذي يشغل آخر مراكز منطقة الأمان في الدوري قبل أربع مباريات من النهاية، بحسب ما ذكرته «رويترز».

ويتفوق كالياري أيضا في المواجهات المباشرة وهي من المعايير المهمة في حسم الأمور في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويأتي هبوط بارما، الذي يملك 20 نقطة، بعد هبوط كروتوني.