التحقيق مع ميسي في واقعة جديدة بمنزله قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 02:52 مساء
سيارات نجوم برشلونة تخرج من منزل ميسي (سبورت)

يواجه قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التحقيق وقد فرض عليه عقوبات على خلفية تنظيمه حفل عشاء في منزله حضره لاعبو الفريق وزوجاتهم للاحتفال بلقب كأس ملك إسبانيا، بهدف مزيد من الانسجام والحماسة، من أجل الصراع على لقب الدوري الإسباني، وقبل لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر، السبت المقبل.

بحسب جريدة «إيه بي سي» الإسبانية، ومن خلال مصدر من داخل رابطة الدوري الإسباني، فإن خرق القوانين سيجعل الرابطة تفتح تحقيقا في حفل العشاء الذي نظمه ليونيل ميسي في منزله، بحسب ما نقله موقع «24»، اليوم الثلاثاء.

وتابعت الجريدة: «رغم كون حفل العشاء نظم في الهواء الطلق في حديقة منزل ليونيل ميسي، لكن بروتوكول فيروس كورونا المفروض من رابطة الدوري الإسباني، والسلطات الصحية، يمنع تجمع أكثر من ستة أشخاص في مكان واحد».

وفي مبادرة طيبة لقائد برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قرر تنظيم مأدبة غداء فى منزله مع زملائه فى الفريق، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث يستضيف الفريق الكتالوني نظيره أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة 35 من الدوري الإسباني، في مباراة تحدد بشكل كبير مصير «الليغا».

وتحول الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «الليغا» إلى ساحة لمعركة تكسير عظام، بعد توالي سقوط الكبار، وخسارتهم نقاطا متتالية، كأن البطولة الكبرى باتت مرهونة بأقدام صغار المسابقة، ويأمل أتلتيكو مدريد متصدر الدوري في سقوط القطبين الكبيرين ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن الأمر بات بيده عندما يحل ضيفا على النادي الكتالوني.

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