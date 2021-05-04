التشكيل الأقرب لموقعة انتقام سان جيرمان من مانشستر سيتي في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 02:19 مساء
قمة باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي الأولى (أرشيفية : الإنترنت)

يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب الاتحاد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مواجهة الذهاب أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب حديقة الأمراء، وانتهت بفوز مانشستر سيتي 2-1، حيث سجل للفريق الباريسي البرازيلي ماركينيوس، في حين أحرز للسيتي كل من البلجيكي كيفن دي بروين، والنجم الجزائري رياض محرز، الأمر الذي يزيد من مواجهة اليوم شراسة لرغبة الفريق الباريسي في الرد.

يكفي مانشستر سيتي تحقيق نتيجة التعادل، أو الخسارة بهدف، من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية، التي تقام 29 مايو في مدينة إسطنبول التركية، وانتظار الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، التي تقام غدا الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، بعد أن انتهى لقاء الذهاب في مدريد بالتعادل الإيجابي 1-1.

يسعى مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في التاريخ، والفوز باللقب ليجمع بينه وبين لقب الدوري الإنجليزي، الذي اقترب من تحقيقه بشدة، حيث يحتاج إلى تحقيق ثلاث نقاط في آخر أربع جولات من المسابقة.

وكان السيتي حقق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، بالفوز على توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بهدف، ليقترب من تحقيق الثلاثية في الموسم الحالي، أما فريق باريس سان جيرمان، فيرغب الآخر بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للتأهل للمباراة النهائية، للموسم الثاني تواليا، وتحقيق اللقب للمرة الأولى، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني في الموسم الماضي 0-1.

ويغيب عن باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم، لاعب الوسط السنغالي إدريسا جانا جاي، بعد أن تعرض للطرد في لقاء الذهاب، نتيجة تدخله العنيف على الألماني إلكاي جوندوجان، كما يغيب الإسباني خوان بيرنات للإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الشاب كيليان مبابي، الذي يحتل وصافة هدافي المسابقة برصيد ثمانية أهداف، خلف المتصدر إيرلينغ هالاند، وذلك بداعي الإصابة.

التشكيل الأقرب لمانشستر سيتي: حراسة المرمى: إيدرسون، خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياش، جون ستونز، جواو كانسيلو، خط الوسط: رودريغو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، فيل فودين.

أما التشكيل الأقرب لباريس سان جيرمان: حراسة المرمى: كيلور نافاس، خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، كيمبيمبي، ماركينيوس، باكير، خط الوسط: باريديس، هيريرا، ماركو فيراتي، خط الهجوم: نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا.

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