«ويفا»: السماح لكل منتخب بضم 26 لاعبا بدلا من 23 في كأس أوروبا

كأس أوروبا (أرشيفية : الإنترنت)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا»، اليوم الثلاثاء السماح لكل منتخب مشارك في كأس أوروبا 2020 المقررة من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين، بضم 26 لاعبا رسميا بدلا من 23 كما جرت العادة.

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه قام بهذه الخطوة «من أجل التخفيف من مخاوف المنتخبات لنقص اللاعبين المتاحين في بعض المباريات جراء إمكانية الإصابة بجائحة كوفيد-19، وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأشار «ويفا» في المقابل إلى أنه سيسمح فقط لـ23 بالوجود في ورقة المباراة، وسبق أن أعلن «ويفا» استبعاد مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الأيرلندية من استضافة مباريات كأس أوروبا 2020، على خلفية عدم تقديم ضمانات لحضور الجماهير، واعتماد إشبيلية بدلا من مدينة إقليم الباسك وتقاسم لندن وسان بطرسبورغ المباريات المقررة سابقا في دبلن.

وتأجلت نهائيات كأس أوروبا 2020 للصيف المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن تقام في 11 مدينة مختلفة في 11 دولة، كما تم تأكيد استقبال ميونيخ المباريات، من بينها القمة بين ألمانيا وفرنسا في 15 يونيو، في حين زالت الشكوك بشأن كل من باكو، وروما، وبوخارست، وغلاسكو، وكوبنهاغن، وبودابست، وأمستردام.

وعبر رئيس الاتحاد القاري للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عن سعادته من قدرة «ضمان بيئة آمنة واحتفالية» مع وجود جماهيري في «جميع المباريات»، وهو الشرط الأساس الذي فرضه «ويفا» على المنظمين على الرغم من الأزمة الصحية بسبب جائحة «كوفيد-19».

وكانت مدن بودابست وسان بطرسبورغ وباكو وأمستردام وبوخارست وغلاسكو وكوبنهاغن وروما ولندن، وعدت بنسبة حضور جماهيري تتراوح ما بين 25% و100%.