ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال

مدافع ريال مدريد رافائيل فاران. (أرشيفية : إنترنت)

تلقى الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان ضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، عن إصابة مدافعه الدولي الفرنسي رافايل فاران، في عضلات الفخد اليمنى، ومن ثم غيابه عن مواجهة تشيلسي الإنجليزي، في لندن في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولم يحدد النادي مدة غياب فاران عن الملاعب وذلك قبل أكثر من شهر من انطلاق نهائيات كأس أوروبا 2020.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل تشيلسي وريال مدريد بنتيجة (1-1) على ملعب الفريق الإسباني.