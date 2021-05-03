قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن الجماهير في نهائي «يوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 09:09 مساء
يوروبا ليغ. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، أنه سيسمح بتواجد 9500 مشجع في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في مدينة جدانسك البولندية في 26 مايو الجاري، بعد أن حصل على الضوء الأخضر من السلطات المحلية.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن المسؤولين البولنديين وافقوا على سعة استيعابية بنسبة 25 في المئة في ملعب «جدانسك ستاديوم»، الذي يتسع لقرابة 40 ألف متفرج.

وقد تشهد المباراة النهائية مواجهة إنجليزية بحتة بعد أن وضع مانشستر يونايتد قدمًا فيها باكتساحه روما الإيطالي 6-2 ذهابًا على ملعب «أولد ترافورد»، في حين يستضيف أرسنال فريق فياريال الإسباني إيابًا الخميس بعد خسارته 1-2 الأسبوع الفائت.

وسيُسمح بحضور المشجعين من خارج بولندا، حيث ذكر «ويفا» أن كل نادٍ سيحصل على ألفي بطاقة، في حين سيتم طرح ألفي بطاقة أخرى للبيع لعامة الناس.

أما البطاقات المتبقية فستوزع إلى جهات أخرى كالرعاة، الشركاء، القنوات الرسمية الناقلة والاتحادات الوطنية.

وقال الاتحاد في بيان: «سيتعين على المشجعين القادمين من الخارج الامتثال لقيود ومتطلبات دخول الحدود التي ستكون سارية في وقت المباراة النهائية، حيث لن يتم منح أي استثناءات لحاملي التذاكر»، مضيفًا أنه قد يُطلب منهم تقديم ورقة تثبت أنهم تلقوا اللقاح أو نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19».

وكان ملعب جدانسك على ساحل البلقان الذي استضاف مباريات خلال كأس أوروبا 2012، مسرحًا للمباراة النهائية من الدوري الأوروبي الموسم الفائت قبل أن تحول الجائحة دون ذلك.

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