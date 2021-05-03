«يويفا» يعين حكما إيطالياً لإدارة موقعة تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال

مباراة تشيلسي وريال مدريد في دوري الأبطال. (تويتر)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الإيطالي، دانييلي أورساتو، لإدارة مباراة تشيلسي وضيفه ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ستامفورد بريدج.

وأدار أورساتو، الدولي منذ العام 2010، مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت (2-0) لصالح البلوز، في 17 مارس الماضي.

ويساعد أورساتو مواطناه، أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، بينما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي مسؤولًا عن حكم الفيديو المساعد.

يذكر أن تشيلسي تعادل مع ريال مدريد، بهدف لكل فريق، في مباراة الذهاب التي أُقيمت الثلاثاء الماضي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.