كوريا الشمالية تنسحب من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

منتخب كوريا الشمالية. (أرشيفية : إنترنت)

انسحبت كوريا الشمالية، من المشاركة في ما تبقى من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بعد استكمال مباريات التصفيات المشتركة بكوريا الجنوبية.

ووفقًا للاتحاد الكوري الجنوبي، فقد أرسل نظيره الكوري الشمالي، وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي، يوم الجمعة الماضي، لإعلان انسحابه من الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، التي تستضيفها كوريا الجنوبية في يونيو المقبل.

وأشار الاتحاد الكوري الشمالي، وفقًا لموقع «كورة» إلى أن المخاوف من الإصابة بعدوى «كورونا»، من بين أسباب قراره بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية.

وتنتمي الكوريتان إلى المجموعة الثامنة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، إلى جانب تركمانستان ولبنان وسريلانكا.

وبدأت الجولة الثانية في سبتمبر 2019، وكان من المفترض أن تستأنف في مارس 2020 بعد تأجيلها بسبب جائحة «كورونا».

لكن معظم مباريات الدور الثاني تم تأجيلها مرة أخرى إلى يونيو بسبب الوباء، على أن تستضيفها كوريا الجنوبية بدلًا عن طريقة الذهاب والإياب التقليدية.

وكان من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية ضد تركمانستان في 3 يونيو، وضد كوريا الشمالية، يوم 7، وضد سريلانكا يوم 11 من نفس الشهر، وضد لبنان في 15 يونيو.

وقال مسؤول من الاتحاد الكوري الجنوبي، إنه من المتوقع أن يطلب الاتحاد الآسيوي من كوريا الشمالية، إعادة النظر في قرارها، لأنه لا يزال هناك بعض الوقت قبل انطلاق المباريات في كوريا الجنوبية.