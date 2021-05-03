كوريا الشمالية تنسحب من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 05:06 مساء
منتخب كوريا الشمالية. (أرشيفية : إنترنت)

انسحبت كوريا الشمالية، من المشاركة في ما تبقى من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بعد استكمال مباريات التصفيات المشتركة بكوريا الجنوبية.

ووفقًا للاتحاد الكوري الجنوبي، فقد أرسل نظيره الكوري الشمالي، وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي، يوم الجمعة الماضي، لإعلان انسحابه من الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، التي تستضيفها كوريا الجنوبية في يونيو المقبل.

وأشار الاتحاد الكوري الشمالي، وفقًا لموقع «كورة» إلى أن المخاوف من الإصابة بعدوى «كورونا»، من بين أسباب قراره بعدم السفر إلى كوريا الجنوبية.

وتنتمي الكوريتان إلى المجموعة الثامنة في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، إلى جانب تركمانستان ولبنان وسريلانكا.

وبدأت الجولة الثانية في سبتمبر 2019، وكان من المفترض أن تستأنف في مارس 2020 بعد تأجيلها بسبب جائحة «كورونا».

لكن معظم مباريات الدور الثاني تم تأجيلها مرة أخرى إلى يونيو بسبب الوباء، على أن تستضيفها كوريا الجنوبية بدلًا عن طريقة الذهاب والإياب التقليدية.

وكان من المقرر أن تلعب كوريا الجنوبية ضد تركمانستان في 3 يونيو، وضد كوريا الشمالية، يوم 7، وضد سريلانكا يوم 11 من نفس الشهر، وضد لبنان في 15 يونيو.

وقال مسؤول من الاتحاد الكوري الجنوبي، إنه من المتوقع أن يطلب الاتحاد الآسيوي من كوريا الشمالية، إعادة النظر في قرارها، لأنه لا يزال هناك بعض الوقت قبل انطلاق المباريات في كوريا الجنوبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما وراء التاريخ: الجبل الأخضر (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - علي ابراهيم (الحلقة 20)
فيديو
دباير (الحلقة 6)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 20)
فيديو
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير
«الحرس البلدي» ينعي موظفه الذي قتل وأسرته في كاباو
ليبيا
أول فوز لدارنس.. النصر يتقدم.. الخمس يقتنص في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الأهلي بنغازي يواجه التحدي.. الاتحاد يلتقي الشط في الدورى الليبي الممتاز
رياضة محلية
تعرف على الجيل القادم من رنغ روفر
سيارات
أميرة عبدالقادر تتوج ببطولة «ملكات الشطرنج الليبي»
رياضة محلية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
دباير (الحلقة 5)
فيديو
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «تويوتا» تكشف عن سيارتها العائلية الجديدة