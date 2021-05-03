هيمنة إنجليزية متوقفة على أقدام ريال مدريد وباريس سان جيرمان

مباراة بين مانشستر سيتي وتشيلسي (أرشيفية : الإنترنت)

تبدو الفرص عالية ليشهد نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مواجهة إنجليزية خالصة للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، مع وجود مانشستر سيتي وتشيلسي في وضع مريح نسبيا قبل إياب الدور نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني تواليا الأسبوع الحالي.

ففي العام 2019، عندما فاز ليفربول على مواطنه توتنهام (2-صفر) في نهائي دوري الأبطال في مدريد، كان تشيلسي عائدا من باكو متوجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على حساب جاره اللندني أرسنال (4-1)، وكان الحديث آنذاك عن حقبة جديدة من الهيمنة الإنجليزية في أوروبا، وبعد عامين، ورغم الضربتين المتتاليتين مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتفشي جائحة كورونا، فإن سيناريو مماثلا بات احتمالا قويا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يستضيف رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا باريس سان جيرمان، الثلاثاء، بعد فوزه 2-1 في العاصمة الفرنسية، ما وضع سيتي على مشارف خوض أول نهائي له بالتاريخ في المسابقة القارية العريقة.

في المقابل، غير تعيين الألماني توماس توخيل على رأس الجهاز الفني لتشيلسي، وجه الفريق، وتعادله مع ريال 1-1 في مدريد، جعله مرشحا أيضا للوصول إلى أول نهائي منذ فوزه باللقب في العام 2012.

في غضون ذلك، يبدو مانشستر يونايتد حسم مبكرا مسألة بلوغه نهائي مسابقة «يوروبا ليغ» بعد اكتساحه روما الإيطالي 6-2 على ملعب أولد ترافورد، الخميس الماضي، وقد يكون أرسنال غريم «الشياطين الحمر» في النهائي المرتقب بمدينة غداسك البولندية، في وقت لاحق من مايو الجاري، في حال تمكن «المدفعجية» من قلب خسارتهم ذهابا أمام فياريال الإسباني 1-2.

لا تقتصر مسيرة تشيلسي على توخيل فحسب بل تتعلق جزئيا أيضا بقراره إنفاق نحو 250 مليون يورو (300 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة الصيف الماضي، وتواجه الأندية في كل أنحاء أوروبا صعوبات مالية خطيرة ناجمة عن تأثير الوباء، تماما، كما الحجة التي طرحها رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس؛ لتبرير مشروع الدوري السوبر الذي كان من أكبر داعميه وفشل بعد 48 ساعة من إعلانه.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان هما من أكثر الأندية ثراء في العالم، وفي الواقع كان العملاق الإسباني في المركز الثاني قريبا من برشلونة في دوري المال لكرة القدم بحسب تقرير مؤسسة «ديلويت» للأندية التي حققت أعلى إيرادات الموسم الماضي، رغم ذلك، فإن عقود البث المحلية والدولية الضخمة للدوري الإنجليزي الممتاز تضع أنديتها في وضع تحسد عليه.

فبحسب مدونة «سويس رامبل» المختصة باقتصاد كرة القدم والتي نشرت الأسبوع الماضي فإنه «على الصعيد المحلي، تتفوق صفقة حقوق البث التليفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز على الدوريات الأخرى، بقيمة 3,6 مليار يورو سنويا، متفوقة بذلك على الدوري الإسباني (ملياري يورو)، الدوري الألماني (1,4 مليار)، الدوري الإيطالي (1,3 مليار)، والدوري الفرنسي (0,8 مليار)».