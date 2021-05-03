أياكس يواصل الانفراد الموسمي للدوري الهولندي بحسم لقبه الـ35

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 03:05 مساء
أياكس يحتفل بالدوري الهولندي (إنترنت)

حسم أياكس أمستردام لقبه الثاني تواليا والخامس والثلاثين في تاريخه، قبل ثلاث مراحل على انتهاء الموسم، وذلك بفوزه على إيمين 4-صفر، أمس الأحد، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل جوريان تيمبر (10) والفرنسي سيباستيان هاليه (61) وديفين رينش (66) وديفي كلاسن (74) الأهداف الأربعة في المباراة الحاسمة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا أمام مدرجات خالية؛ بسبب فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وابتعد فريق المدرب إيريك تن هاغ بهذا الفوز بفارق 14 نقطة عن ملاحقه إيندهوفن الذي اكتفى بالتعادل الأحد مع هيرنيفين 2-2، ويأتي التتويج باللقب بعد يومين على قرار النادي بتمديد عقد المدرب حتى 2023، واضعا بذلك حتى للشائعات التي تحدث عن انتقاله للإشراف على بروسيا دورتموند الألماني.

ورغم الدعوات التي وجهتها السلطات المحلية لتجنب التجمعات الاحتفالية، تجمهر آلاف المشجعين خارج الملعب بحسب وكالة الأنباء الهولندية «أ أن بي»، وأكمل أياكس ثنائيته المحلية وتوج بطلا للدوري بعد أسبوعين على إحرازه الكأس على حساب فيتيس أرنهايم (2-1).

واحتفظ أياكس باللقب الذي أحرزه العام 2019 بعدما ألغي دوري الموسم الماضي؛ بسبب «كوفيد-19» بعد توقفه في مارس وعملاق أمستردام في الصدارة.

ويواصل أياكس هيمنته على الساحة المحلية رغم مواصلته تقليده ببيع نجومه، على غرار ماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ، اللذين انتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني تواليا بعد إنجاز الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2018-2019.

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