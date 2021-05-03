سقوط جديد لروما يضعه في المركز السابع بالدوري الإيطالي

فرحة لسامبدوريا وخيبة أمل في روما (إنترنت)

زاد سامبدوريا من جراح ضيفه روما، الذي يعاني من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما تغلب عليه 2-0، أمس الأحد، في الجولة 34 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ حيث تجمد رصيد روما، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 55 نقطة في المركز السابع.

في الوقت نفسه ارتفع رصيد سامبدوريا، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 45 نقطة، لكنه بقي في المركز التاسع، وظهر روما بعيدا تماما عن مستواه، وبدا لاعبوه متأثرين بخسارة الفريق المذلة 2-6 أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي الخميس الماضي، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

ليتلقى خسارة مستحقة، هي الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة التي حصل خلالها على نقطة وحيدة؛ حيث افتتح البرتغالي أدريان سيلفا التسجيل لسامبدوريا في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله التشيكي ياكوب يانكتو الهدف الثاني في الدقيقة 65، دون أي محاولات من لاعبي روما لإنقاذ موقفهم المتأزم.