برشلونة ينجو من فالنسيا في طريق ملاحقة أتلتيكو والريال على قمة «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 11:23 مساء
ميسي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا (إنترنت)

نجح برشلونة في تحويل تأخره إلى فوز على فريق فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني «الليغا»، اليوم الأحد.

تقدم جابرييل باوليستا لصالح نادي فالنسيا في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 57، بعدما أهدر ركلة جزاء، ولكن بعد متابعة من لاعبي برشلونة على الكرة، وصلت الكرة للنجم الأرجنتيني الذي سجل هدف التعادل.

سجل أنطوان غريزمان هدف تقدم للبارسا في الدقيقة 63 من عمر المباراة، وعاد ليونيل ميسي ليعزز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وقلص كارلوس سولير لاعب فالنسيا، نتيجة المباراة في الدقيقة 83، ولكن لم يستطع الخفافيش من إحراز هدف التعادل، ليفوز برشلونة بالمباراة.

رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثالث في جدول ترتيب «الليغا»، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 36 في المركز 14.

ميسي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا (إنترنت)
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