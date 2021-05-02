كريستيانو ينتفض في ليلة انكسار يوفنتوس بعد خسارة احتكار الدوري الإيطالي لـ9 مواسم

كريستيانو رونالدو يسجل ثنائية حفظ ماء الوجه لليوفنتوس (إنترنت)

قلب كريستيانو رونالدو الطاولة على «أودينيزي»، اليوم الأحد، ليفوز «يوفنتوس» 2-1 على مضيفه ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي، وقفز «يوفنتوس» إلى المركز الثالث وله 69 نقطة متساوياً مع «أتالانتا» ثاني الترتيب و«ميلان» الرابع، حيث تتقدم الفرق الثلاثة بنقطتين على «نابولي» صاحب المركز الخامس.

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين في الدقائق الأخيرة، قاد بهما فريقه «يوفنتوس» لقلب تأخره صفر/ 1 أمام مضيفه «أودينيزي»، إلى فوز في الوقت القاتل 2/ 1 اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري.

وبعدما فقد لقب المسابقة، التي احتكرها خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعد تتويج إنتر باللقب اليوم قبل نهاية الموسم بأربع مراحل، أصبح هدف «يوفنتوس» الأساسي الآن، التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتفع رصيد «يوفنتوس»، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إلى 69 نقطة، ليتقدم من المركز الخامس إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد «أودينيزي» عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبادر «أودينيزي» بالتسجيل عبر الأرجنتيني ناهويل مولينا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض رونالدو في الدقائق الأخيرة، ويحرز هدفين لمصلحة «يوفنتوس» في الدقيقتين 83 من ركلة جزاء و90، ليقود الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1 / 1 مع «فيورنتينا».