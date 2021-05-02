هاميلتون يرد على فيرستابن ويحرز جائزة البرتغال الكبرى في «فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 06:22 مساء
لويس هاميلتون (إنترنت)

رد بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون على منافسه الشاب في «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن، وقطع بسيارة «مرسيدس» خط نهاية سباق جائرة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1»، في المركز الأول الأحد في بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على فيرستابن الذي فاز بالسباق الماضي على حلبة إيمولا الإيطالية، فيما جاء سائق «مرسيدس» الثاني، الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً بعدما كان أول المنطلقين، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وهو الفوز الثاني لبطل العالم سبع مرات هذا الموسم، والسابع والتسعون في مسيرته، ليوسع فارق النقطة الذي كان يفصله عن فيرستابن إلى سبع نقاط بعدما نال الأخير نقطة أسرع لفة في السباق.

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