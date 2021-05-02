«بي إن سبورتس»: تأجيل قمة مانشستر يونايتد وليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 05:42 مساء
مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)

تقرر تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي، المقامة على ملعب أولد ترافورد، بعدما اقتحمت جماهير يونايتد ملعب «أولد ترافورد»، معقل الشياطين الحمر، قبل ساعات قليلة من المباراة، ورددوا هتافات احتجاجا ضد ملاك النادي الإنجليزي، بعد موافقة النادي على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن اللاعبين لا يزالون محبوسين في الفندق ولا يوجد طريق للوصول إلى الملعب حتى الآن، كما ذكرت شبكة «بي إن سبورتس»، بحسب ما نقله موقع «يلاكورة»، كما أنه تقرر تأجيل المباراة لموعد لاحق، ولم يعلن الناديان التشكيل الرسمي للمباراة، الذي كان مقررًا لها أن تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف، بتوقيت ليبيا.

ولم تصدر رابطة الدوري الإنجليزي، أي تعليق رسمي حتى الآن عن موعد انطلاق المباراة، بعدما اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب «أولد ترافورد»، وبحسب ما ذكرته جريدة «مانشستر إيفنينغ ستاندرد»، فإن جماهير يونايتد وقفت تردد هتافات وتطلق المشاعل احتجاجًا ضد ملاك النادي الإنجليزي.

وأضافت أن الحملة اشتعلت في الأسابيع الأخيرة بعد محاولات ملاك يونايتد الفاشلة للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، لافتة إلى أن المشجعين وصفوا ملاك النادي بـ«الجشع والأنانية».

وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت موافقتها على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي قبل إعلان انسحابها بعد احتجاجات واعتراضات الجماهير بجانب تهديدات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للعبة، وشددت الجريدة على أن احتجاج اليوم قد يضع مباراة يونايتد وليفربول محل شك، خاصة بعدما اقتحم المشجعون أرضية الملعب.

ورمى «مانشستر سيتي» المتصدر الكرة في ملعب جاره اللدود «مانشستر يونايتد»، بعد فوزه على مضيفه «كريستال بالاس» 2-صفر السبت في المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يضع الثاني أمام ضرورة تغلبه على ضيفه «ليفربول»، الأحد لتأخير التتويج المرجح لغريمه باللقب.

ورفع «سيتي» رصيده إلى 80 نقطة، مقابل 67 ليونايتد الذي لن يكون قادرًا على اللحاق به بحال خسارته أمام «ليفربول» حامل لقب 2020، وبحال تتويجه، سيرفع سيتي عدد ألقابه إلى سبعة، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم.

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