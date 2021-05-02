إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي لأول مرة منذ 2010

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حسم إنتر ميلان لقبه الأول منذ 2010 بفضل تعادل منافسه الوحيد أتالانتا مع مضيفه ساسولو 1-1، الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان أتالانتا الفريق الوحيد القادر على تأجيل تتويج إنتر باللقب الأول منذ إحرازه ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا العام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد فوز «نيراتزوري» السبت على مضيفه كروتوني صفر-2، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

ويبتعد إنتر بفارق 13 نقطة عن أتالانتا قبل أربع مراحل على ختام الموسم، ليكسر احتكار واستحواذ يوفنتوس بالألقاب في السنوات الأخيرة.