بالصور: جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب «أولد ترافورد» للتظاهر قبل ساعات من لقاء ليفربول

مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)

اقتحمت جماهير مانشستر يونايتد ملعب «أولد ترافورد»، معقل الشياطين الحمر، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة الفريق ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفاً على يونايتد في تمام الخامسة والنصف مساء، اليوم الأحد، بتوقيت ليبيا، على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة البريميرليغ.

وبحسب ما ذكرته جريدة «مانشستر إيفنينج ستاندرد»، فإن جماهير يونايتد وقفت تردد هتافات وتطلق المشاعل احتجاجًا ضد ملاك النادي الإنجليزي، وأضافت أن الحملة اشتعلت في الأسابيع الأخيرة بعد محاولات ملاك يونايتد الفاشلة للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي، لافتة إلى أن المشجعين وصفوا ملاك النادي بـ«الجشعة والأنانية».

وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية أعلنت موافقتها على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي قبل إعلان انسحابها بعد احتجاجات واعتراضات الجماهير بجانب تهديدات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للعبة، وشددت الجريدة على أن احتجاج اليوم قد يضع مباراة يونايتد وليفربول محل شك، خاصة بعدما اقتحم المشجعون أرضية الملعب.

ورمى «مانشستر سيتي» المتصدر الكرة في ملعب جاره اللدود «مانشستر يونايتد»، بعد فوزه على مضيفه «كريستال بالاس» 2-صفر السبت في المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يضع الثاني أمام ضرورة تغلبه على ضيفه «ليفربول»، الأحد لتأخير التتويج المرجح لغريمه باللقب.

ورفع «سيتي» رصيده إلى 80 نقطة، مقابل 67 ليونايتد الذي لن يكون قادرًا على اللحاق به بحال خسارته أمام «ليفربول» حامل لقب 2020، وبحال تتويجه، سيرفع سيتي عدد ألقابه إلى سبعة، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم، وبعد شوط أول متواضع فنيًّا، سجل سيتي الذي كان يحتل المركز الرابع عشر في نوفمبر الماضي قبل سلسلة رائعة، هدفيه في الشوط الثاني عن طريق الأرجنتيني العائد سيرخيو أغويرو (57) والإسباني الشاب فيران توريس (59).

وأجرى المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في عقر داره، الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بغية إراحتهم قبل مباراة الإياب الثلاثاء في «مانشستر».

مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)

مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)

مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)

مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)

مظاهرات في ملعب «أولد ترافورد» (إنترنت)