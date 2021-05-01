مانشستر سيتي يطيح بالاس في 45 دقيقة في انتظار تتويج محتمل بالدوري الإنجليزي.. الأحد

مانشستر سيتي وكريستال بالاس (إنترنت)

رمى «مانشستر سيتي» المتصدر الكرة في ملعب جاره اللدود «مانشستر يونايتد»، بعد فوزه على مضيفه «كريستال بالاس» 2-صفر السبت في المرحلة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما يضع الثاني أمام ضرورة تغلبه على ضيفه «ليفربول»، الأحد لتأخير التتويج المرجح لغريمه باللقب.

ورفع «سيتي» رصيده إلى 80 نقطة، مقابل 67 ليونايتد الذي لن يكون قادرًا على اللحاق به بحال خسارته أمام «ليفربول» حامل لقب 2020، وبحال تتويجه، سيرفع سيتي عدد ألقابه إلى سبعة، بينها ثلاثة في آخر أربعة مواسم، وبعد شوط أول متواضع فنيًّا، سجل سيتي الذي كان يحتل المركز الرابع عشر في نوفمبر الماضي قبل سلسلة رائعة، هدفيه في الشوط الثاني عن طريق الأرجنتيني العائد سيرخيو أغويرو (57) والإسباني الشاب فيران توريس (59)، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأجرى المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 في عقر داره، الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بغية إراحتهم قبل مباراة الإياب الثلاثاء في «مانشستر».

وعلق غوراديولا بعد الفوز: «أنا سعيد حقًّا بهذا الفوز بعد دوري الأبطال، عانينا في البداية، لكن في الشوط الثاني استحققنا الفوز، يمكننا البدء بتوقع مستقبلنا في الدوري، سأتابع مباراة ليفربول، الأمور بأيدينا وسنقدِّم كل شيء لنتفوق على باريس سان جيرمان».

وكان سيتي توِّج بباكورة ألقابه هذا الموسم بإحرازه كأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على توتنهام 1-صفر، ثم عاد بانتصاره على سان جيرمان، ليصبح على مقربة من التأهل إلى أول نهائي قاري له في المسابقة الأبرز، علمًا بأنه فشل في تخطي ربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، كما بلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث خرج أمام تشيلسي.

لم يشهد الشوط الأول فرصًا خطيرة، باستثناء واحدة للبلجيكي كريستيان بنتيكي من مسافة قريبة أبعدها حارس سيتي إيدرسون (28)، ليدخل فريق المدرب روي هودجسون، صاحب المركز الثالث عشر في الترتيب، إلى غرف الملابس متعادلًا مع سيتي، وكانت المرة الأولى في 21 مباراة يفشل سيتي في التسديد على مرمى الخصم في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كشَّر سيتي عن أنيابه مظهرًا وجهه الحقيقي، وفي غضون دقيقتين، سجّل هدفين، الأول عن طريق هدافه التاريخي أغويرو، مهيئًا داخل المنطقة عرضية الظهير الأيسر الفرنسي بنجامان مندي، ثم أطلقها نصف طائرة صاروخية في سقف المرمى (57)، رافعًا رصيده إلى أربعة أهداف هذا الموسم و258 في تاريخ مشاركاته مع سيتي.

وبعد 83 ثانية، ضاعف الإسباني الشاب فيران توريس الأرقام بأرضية ذكية في الزاوية البعيدة (59)، وكادت النتيجة ترتفع إلى ثلاثة لولا وقوف القائم أمام تسديدة رحيم سترلينغ الأرضية (62)، ثم تشتيت تسديدة قلب الدفاع الفرنسي إيمريك لابورت القريبة (66)

وعن نوعية لاعبيه والتغييرات، قال غوارديولا: «بحسب نوعية اللاعبين، كان يجب أن نهاجم كما في الشوط الثاني، اقتربنا خطوة، مباراة واحدة وسنحرز لقب الدوري، في الشوط الثاني، هاجمنا في الفراغات».