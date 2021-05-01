العداء الأميركي بروميل يسجل أسرع زمن في 2021

العداء الأميركي ترايفون بروميل (إنترنت)

سجَّل العداء الأميركي ترايفون بروميل أسرع زمن هذا العام في سباق 100م بلغ 9.88 ثانية، في لقاء فلوريدا الأميركي الجمعة، مواصلًا انطلاقته الرائعة للموسم بعد سنوات من الإصابات.

واحتل بروميل، الذي خاض السباق في جامعة نورث فلوريدا بالقرب من قاعدته التدريبية في جاكسونفيل، المركز الأول أمام الكندي الحائز برونزية أولمبية أندري دوغراس الذي سجل 10.05 ثانية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء النيجيري ديفين أودودورو في المركز الثالث، بينما احتل الفرنسي جيمي فيكو المركز الرابع بزمن قدره 10.17 ثانية.

ويأتي إنجاز بروميل الحماسي بعد فوزه بسباق 100 متر في أوريغون ريلايز في يوجين نهاية الأسبوع الماضي، حيث تغلب على بطل العالم 200 متر نوا لايلز مسجلًا 10.01 ثانية.

ويشير مستوى بروميل البالغ من العمر 25 عامًا إلى أنه أصبح الآن مرشحًا قويًّا لنيل الميدالية الذهبية في سباق 100 متر خلال بطولة أولمبياد طوكيو المرتقبة هذا الصيف، حيث سيتغيب مواطنه بطل العالم كريستيان كولمان للإيقاف بسبب تغيبه عن فحوص المنشطات.

وتأتي عودة بروميل إلى فورمته، بعد سلسلة من الإصابات التي أعاقت مسيرته خلال الفترة الماضية، وبرز بروميل في عالم ألعاب القوى العام 2015، عندما حقق أفضل وقت شخصي بزمن 9.84 ثانية في سباق 100 متر قبل عيد ميلاده العشرين، وهو أسرع وقت على الإطلاق يسجله مراهق لهذه المسافة، قبل أن يحصد لاحقًا ميدالية برونزية في بطولة العالم في بكين خلال العام نفسه.

وفاز الأميركي بالميدالية الذهبية في سباق 60 مترًا في بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند العام 2016، لكنه مني بخيبة أمل في أولمبياد ريو ذلك العام، إذ احتل المركز الثامن فقط في النهائي الذي ظفر به الجامايكي أوسين بولت حامل الرقم القياسي العالمي (9.58 ث).

وقد عانى بروميل لاحقًا تمزقًا في وتر أخيل، في نهائي سباق التتابع 4x100 متر، التي كانت بداية كابوس الإصابة الذي جعله يغيب عن المنافسة لمدة عامين كاملين.