الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف رونالد كومان بسبب التهكم على الحكم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 08:44 مساء
لحظة طرد رونالد كومان. (تويتر)

قررت اللجنة التأديبية بالدوري الإسباني، إيقاف رونالد كومان، مدرب برشلونة لمدة مباراتين خلال منافسات المسابقة المحلية.

وكان كومان تعرض للطرد خلال المواجهة التي خسرها برشلونة، أمس الخميس، أمام نظيره غرناطة بهدفين مقابل هدف.

وكشف تقرير حكم المباراة عن قيام المدرب الهولندي بالتهكم على الحكم الرابع، قائلًا له: «يا لك من شخضية» مما أدى إلى طرده، لكن الأزمة لن تتوقف عند ذلك.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، أن كومان سيغيب عن المنطقة الفنية لبرشلونة أمام فريقه السابق فالنسيا بعد غد الأحد على ملعب ميستايا.

وسيستمر غيابه عن الفريق الكتالوني في المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت 8 مايو الجاري، والتي ستؤثر بشكل كبير على سباق الفوز بالليجا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث بجدول الليجا بـ71 نقطة، بالتساوي مع ريال الثاني، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

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