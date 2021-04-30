قرعة أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في موقعة نارية ضد صن داونز.. ومواجهة عربية قوية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أبريل 2021, 05:16 مساء
الأهلي المصري لحظة تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020. (أرشيفية : إنترنت)

أجريت، اليوم الجمعة، قرعة دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد المنافسة الشرسة التي شهدتها مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية، برعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأُقيمت القرعة دون حضور إعلامي، عن طريق البث المباشر عبر العديد من القنوات الإعلامية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي، كما سيلعب مولودية الجزائر أمام الوداد البيضاوي في مواجهة عربية خالصة.

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

الأهلي المصري × صن داونز الجنوب أفريقي

مولودية الجزائر × الوداد البيضاوي المغربي

الترجي التونسي × كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

شباب بلوزداد الجزائري × أمام سيمبا التنزاني

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