مواجهات مثيرة في قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

كأس الكونفدرالية الأفريقية. (أرشيفية : إنترنت)

أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهات مثيرة في مرحلة ربع النهائي.

وأجريت مراسم القرعة، اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالعاصمة المصرية القاهرة بنظام (أون لاين) بحضور النجم الإيفواري الأسبق عبدالله تراوري.

وأفرزت القرعة عن مواجهة صعبة للرجاء البيضاوي المغربي، أمام أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي، فيما أسفرت عن مواجهة عربية بين الصفاقسي التونسي، وشبيبة القبائل الجزائري.

وجاءت قرعة ربع النهائي على النحو التالي:

1 - الصفاقسي التونسي × شبيبة القبائل الجزائري.

2 - أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي × الرجاء المغربي.

3 - بيراميدز المصري × إنيمبا النيجيري.

4 - القطن الكاميروني × جاراف السنغالي.

ويلعب الفائز من لقاء الصفاقسي وشبيبة القبائل مع الصاعد من مواجهة القطن وجاراف، كما يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز المصري وإنيمبا النيجيري مع الصاعد من لقاء أورلاندو والرجاء.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إقامة مباراة الذهاب أيام 14، و15، و16 مايو، والعودة أحد أيام 21 و22 و23 مايو.

بينما يقام ذهاب نصف النهائي أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يونيو، والعودة 25، أو 26، أو 27 يونيو، والنهائي يوم 10 يوليو المقبل.

ويحمل لقب الكونفدرالية نهضة بركان المغربي الذي ودع البطولة من دور المجموعات في مفاجأة من العيار الثقيل.