الكشف عن الفائز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

مبارة ريال مديد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الجمعة، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع «يويفا» أن الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، هو من حصد الجائزة بعد أن سيطر على وسط الملعب خلال لقاء فريقه مع ريال مدريد الذي انتهى بالتعادل (1-1).

وكان كانتي يتنافس على الجائزة مع كل من كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، الذي أحرز هدفا في فوز فريقه على باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، وكريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي أحرز هدفا في تعادل فريقه مع تشيلسي (1-1)، وآنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، الذي بذل جهدا دفاعيا وهجوميا في خسارة فريقه أمام السيتي (1-2).

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نظيره ريال مدريد، في إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 4 مايو المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، بالعاصمة البريطانية لندن، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.