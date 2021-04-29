انتهاء موسم كارفخال مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أبريل 2021, 04:17 مساء
كارفخال . (تويتر)

تعرض ريال مدريد لصدمة جديدة قبل خوض مباراة تشيلسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة لاعبه داني كارفخال، بتمزق في أوتار الركبة، ما يعني انتهاء موسمه بشكل نهائي رفقة الملكي.

ويواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لبطل إسبانيا، أزمة كبيرة في تعويض غيابه المؤثر عن المرحلة المقبلة، التي تعد حاسمة بالنسبة للميرنجي، على كل الأصعدة، سواء في الدوري الإسباني، أو في بطولة التشامبيونزليج، التي وصل فيها للمرحلة قبل النهائية.

وقال راديو «أوندا سيرو» الإسباني إن الظهير الأيمن الإسباني تعرض لإصابة عضلية قوية وسيغيب عن المشاركة مع ريال مدريد فيما تبقى من مباريات خلال الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب على الأغلب خلال مباراة تشيلسي، إذ ظهر خلال اللقاء متألما عقب إحدى اللعبات، إلا أنه أكمل المباراة حتى استبداله في الشوط الثاني بألفارو أودريوزولا.

ولم يشارك كارفخال في تدريبات فريقه الجماعية اليوم، في الوقت الذي أكدت فيه الفحوصات التي خضع لها تعرضه لتمزق عضلي.

وكان ريال مدريد قد تعادل بهدف لمثله أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون ريال مدريد على موعد مع ملاقاة أوساسونا، في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإسباني، وذلك قبل أيام من انطلاق مباراة الحسم أمام تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر 5 من شهر مايو المقبل.

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