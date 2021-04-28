مانشستر سيتي يحسم موقعة «حديقة الأمراء» ضد سان جيرمان في نصف نهائي الأبطال

مباراة مانشستر سيتي ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح فريق باريس سان جيرمان، التهديف في الدقيقة (15) عن طريق لاعبه ماركينيوس، من ضربة رأس على يمين الحارس إيدرسون، بعد عرضية من ركنية نفذها دي ماريا.

وأدرك النجم كيفين دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة (64) بعد كرة عرضية مباغتة خدعت الحارس نافاس، ودخلت المرمى دون أن تلمس أي لاعب.

وفرض السيتي تفوقه في المباراة من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (71) عن طريق لاعبه رياض محرز، من خلال ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع بتسديدة صاروخية على يمين الحارس نافاس.

وفي الدقيقة (78) من عمر المباراة، أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء على لاعب باريس سان جيرمان إدريسا غاي، بسبب التدخل العنيف على لاعب السيتي جندوغان، ليكمل باريس سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب «الاتحاد» معقل مانشستر سيتي، مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان، يوم 4 مايو المقبل.