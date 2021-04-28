«فيفا» يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني حال تأهله لكأس العرب 2021

من مباراة المنتخب الوطني والنيجر في بطولة أفريقيا للمحليين. (الإنترنت)

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني الليبي، في كأس العرب 2021، حال تأهله للنهائيات وفوزه أمام السودان.

وضمت المجموعة الرابعة، حسب قرعة بطولة كأس العرب 2021، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر، الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة، ومصر، بجانب الفائز من لبنان وجيبوتي بالتصفيات التأهيلية للنهائيات، مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان اللذين سيلتقيان بالتصفيات أيضًا.

وفي المجموعة الرابعة، تلتقي الجزائر مع الفائز من ليبيا والسودان، ومصر مع الفائز من لبنان وجيبوتي في الجولة الأولى يوم 1 ديسمبر.

فيما تلتقي الجزائر مع الفائز من لبنان وجيبوتي، ومصر مع الفائز من ليبيا والسودان في الجولة الثانية يوم 4 ديسمبر.

بينما تتواجه الجزائر ومصر، ويلتقي الفائز من ليبيا والسودان مع الفائز من لبنان وجيبوتي في الجولة الثالثة يوم 7 ديسمبر.

ويتأهل من كل مجموعة المنتخبان الأول والثاني، وسوف يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ويلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.

كما يلعب أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، ويلعب أول المجموعة الرابعة مع ثاني المجموعة الثالثة بخروج المغلوب، ومن ثم ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، ثم المباراة النهائية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن توزيع المنتخبات الستة عشر المشاركة في النهائيات على أربع مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر «مستضيف البطولة» - العراق - الفائز من عمان والصومال - الفائز من (البحرين والكويت).

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من (اليمن وموريتانيا).

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).

المجموعة الرابعة: الجزائر- مصر- الفائز من (جيبوتي ولبنان)- الفائز من (ليبيا والسودان).