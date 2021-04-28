باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي.. أبرز الأرقام قبل الموقعة المرتقبة في دوري الأبطال

مباراة سابقة بين باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي. (أرشيفية : إنترنت)

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية ضد مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الذهاب على ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، الأربعاء، فيما يستضيف ملعب «الاتحاد» معقل مانشستر سيتي، مباراة الإياب، يوم 4 مايو المقبل.

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعد التغلب على بايرن ميونيخ (3-2) في ذهاب ربع النهائي على ملعب «أليانز أرينا»، والخسارة أمامه بالإياب 0-1. كما صعد مانشستر سيتي إلى نفس الدور، بعد الفوز علي بروسيا دورتموند (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز الأرقام والإحصائيات قبل المواجهة المرتقبة:

- لم يفز باريس سان جيرمان في ثلاث مواجهات سابقة ضد مانشستر سيتي بالمسابقات الأوروبية (تعادل مرتين وخسر مرة)، فقط واجه آرسنال (4) وميلان (4) ويوفنتوس (8) أكثر دون تحقيق الفوز.

- أخرج مانشستر سيتي باريس سان جيرمان في المواجهات السابقة بدوري الأبطال (3-2 بمجموع المباراتين في ربع نهائي 2015-16) وسجل كيفين دي بروين هدف الفوز في مباراة الإياب بملعب الاتحاد.

- تأهل مانشستر سيتي أربع مرات لنصف نهائي المسابقات الأوروبية، كأس الكؤوس الأوروبية 1969-70 و1970-71 ودوري الأبطال 2015-16، لكنه تأهل للنهائي مرة واحدة فقط وهي البطولة الأوروبية الوحيدة التي حققها (كأس الكؤوس الأوروبية 1970).

- يعتبر باريس سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يصل لنصف نهائي الكأس الأوروبية/دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، بعد كل من سانت إيتيان 1975-1976 ومارسيليا 1990-1991.

- يطمح باريس أن يتأهل لثاني نهائي في دوري أبطال أوروبا، وقد يصبح تاسع فريق يصل للنهائي مرتين متتاليتين.

- فاز مانشستر سيتي في تسع من عشر مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم (تعادل واحد)، لم ينجح أي فريق إنجليزي في الفوز في عشر مباريات أو أكثر في ذات النسخة بالنظام الحالي للبطولة (منذ 2003-04)، فقط ريال مدريد 2011-12 الفريق الوحيد الذي فاز في عشر مباريات أو أكثر بنسخة واحدة دون تحقيق لقب البطولة.

- سيخوض مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا ثامن نصف نهائي له في دوري الأبطال، ليتساوى مع جوزيه مورينيو، إلا أنه أكثر مدرب إسباني وصل لهذا الدور لكنه لم يصل مع فريقه لنهائي البطولة منذ 2010-11 عندما كان مدربا لبرشلونة وفاز في النهائي على مانشستر يونايتد (3-1).

- أسهم كيفين دي بروين في إحراز ثمانية أهداف في آخر سبع مباريات بالأدوار الإقصائية من دوري الأبطال (سجل 4 صنع 4)، كما أنه سجل في كلتا المواجهتين ضد باريس سان جيرمان 2015-16. فقط ثلاثة لاعبين في ثلاث مباريات متتالية ضد فرق فرنسية في البطولة. ميسي، راشفورد (3) ونيمار (4).

- سجل نيمار أو صنع في آخر ثلاث مباريات في نصف نهائي دوري الأبطال (سجل 3 صنع 1)، كما أنه أسهم في إحراز تسعة أهداف في آخر 12 مباراة ضد فرق إنجليزية في البطولة (سجل 5 صنع 4).

- تفوق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على ثلاثة مدربين أكثر من تفوقه على ماوريسيو بوتشيتينو خلال مسيرته التدريبية (لعب 18 فاز 10 وتعادل 5، وخسر 3)، لكن بوتشيتينو أخرج غوارديولا من دوري الأبطال في ربع نهائي 2018-19 خلال المواجهة الأوروبية الوحيدة بينهما.