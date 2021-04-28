التشكيل المتوقع لقمة باريس ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

مباراة باريس سان جيرمان والبايرن في دوري أبطال أوروبا. (تويتر)

يحتضن ملعب «بارك دي برانس»، قمة نارية ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف النهائي بعد أن أقصى حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني، فيما أطاح سيتي ببروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-2 في مباراتي الذهاب والإياب.

ووفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن موقع «thehardtackle»، فمن المتوقع أن يعتمد مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على التشكيلة التالية (4-3-3):

في حراسة المرمى : كيلور نافاس

في خط الدفاع : داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالو

في خط الوسط: إدريسا جايي، فيراتي، لياندرو باريديس

في خط الهجوم : دي ماريا، نيمار، ومبابي

في جين من المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا المباراة بالتشكيلة التالية (4-3-3):

في حراسة المرمي : إيدرسون

في خط الدفاع : جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، كايل ووكر

في خط الوسط : إلكاي غوندوان، رودري، كيفين دي بروين.