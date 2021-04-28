العجوز تيفيز يظهر بقوة ويقود بوكا جونيورز الأرجنتيني للفوز على سانتوس البرازيلي (صور)

تيفيز مع بوكا جونيورز أمام سانتوس (إنترنت)

حسم «بوكا جونيورز» الأرجنتيني مباراته أمام «سانتوس» البرازيلي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس ليبرتادوريس القارية بانتصار 2-0، حيث تألق في المباراة المهاجم المخضرم كارلوس تيفيز، صاحب الـ37 عاماً.

تيفيز تكفل بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47، قبل أن يصنع الثاني لزميله المدافع الكولومبي سباستيان في الدقيقة 69، وبهذا الانتصار يتصدر «بوكا» مجموعته الثالثة بست نقاط، بينما لا يمتلك «سانتوس» أي نقاط بعد.

ويحل «برشلونة» الإكوادوري وصيفاً بثلاث نقاط، حيث سيلعب الخميس في نفس الجولة أمام ذا سترونغست البوليفي، الذي خسر في مستهل مشواره بالبطولة أمام بوكا.

وتألق الثلاثي تيفيز، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، وكرسيتيان بافون وآلان فاريلا بصفوف «بوكا» خلال المباراة ضد «سانتوس»، الذي خاض أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الموقت مارسيلو فرنانديس عقب استقالة الأرجنتيني آرييل أولان، الإثنين الماضي.

تيفيز مع بوكا جونيورز أمام سانتوس (إنترنت)

تيفيز مع بوكا جونيورز أمام سانتوس (إنترنت)

تيفيز مع بوكا جونيورز أمام سانتوس (إنترنت)