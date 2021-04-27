الريال يصعب مهمة نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي.. ويؤجل الحسم لموقعة لندن

مباراة الريال وتشيلسي في دوري الأبطال. (تويتر)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الميرنجي ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لتشيلسي الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (14)، بينما سجل الفرنسي كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة (29).

وكتب بوليسيتش بهذا الهدف اسمه في تاريخ البطولة حيث أصبح أول لاعب أمريكي يحرز هدفا في المربع الذهبي لدوري الأبطال على مدار تاريخ البطولة حتى الآن.

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي يصب في مصلحة تشلسي. ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز «ستامفورد بريدج» يوم 5 مايو المقبل.