الريال يصعب مهمة نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي.. ويؤجل الحسم لموقعة لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 11:27 مساء
مباراة الريال وتشيلسي في دوري الأبطال. (تويتر)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، في معقل الميرنجي ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل لتشيلسي الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (14)، بينما سجل الفرنسي كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة (29).

وكتب بوليسيتش بهذا الهدف اسمه في تاريخ البطولة حيث أصبح أول لاعب أمريكي يحرز هدفا في المربع الذهبي لدوري الأبطال على مدار تاريخ البطولة حتى الآن. 

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي الذي يصب في مصلحة تشلسي. ومن المُقرر إقامة مواجهة الإياب في معقل البلوز «ستامفورد بريدج» يوم 5 مايو المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات بعد إصابته في منافسات بطولة العالم
رياضة عالمية
ناس اليوم (الحلقة 14)
فيديو
لمسة وفاء - ساسي العجيلي (الحلقة 14)
فيديو
أطفال أبطال (الحلقة 14)
فيديو
خلونا نحلموا (الحلقة 14)
فيديو
الغربال (الحلقة 14)
فيديو
عرض كروي مخيب.. و«ديربي» الجمهور يتفوق على «كلاسيكو» اللاعبين (صور)
رياضة محلية
ماكرون يدين «بأشد العبارات القمع» في تشاد
دولى
بيع حذاء رياضي انتعله كانييه ويست برقم قياسي
منوعات
«رايتس ووتش» تتهم «إسرائيل» بارتكاب الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين
عربى
التعادل السلبي ينهي قمة الاتحاد والأهلي طرابلس
رياضة محلية
«العفو الدولية»: 22 حكما بالإعدام وسجن مئات المدنيين في محاكمات عسكرية أجرتها ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

20 جنرالا يحذرون من «تفكك فرنسا» ولوبن تدعوهم إلى المشاركة في الانتخابات