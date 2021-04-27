وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات بعد إصابته في منافسات بطولة العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أبريل 2021, 11:16 مساء
وفاة راشد صويصات ملاكم المنتخب الأردني للشباب. (إنترنت)

توفي اليوم الثلاثاء، راشد صويصات ملاكم المنتخب الأردني للشباب عن عمر ناهز 18 عاما، في بولندا، متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي.

وكان صويصات قد تلقى الضربة القاضية في مباراته أمام لاعب إستونيا في وزن 81 كغم دخل على إثرها المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء، أن ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات توفي في بولندا متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي.

وتعرض صويصات (18 عاما) للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراما، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

وأعربت اللجنة ممثلة برئيسها الأمير فيصل بن الحسين، وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة اللاعب.

وطالب العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل بالحادثة.

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