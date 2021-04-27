46 مليون جنيه استرليني خسائر مالية في ليفربول

خسائر فنية ومالية لفريق ليفربول هذا الموسم (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن خسائر مالية وصلت إلى 46 مليون جنيه استرليني قبل الضرائب، للسنة المالية التي انتهت في مايو من العام 2020، وهو ما يأتي كمعدل سلبي قدره 88 مليون جنيه استرليني، مقارنة بوضع النادي قبل 12 شهرا.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن خسارة إيرادات البث، والحضور الجماهيري، بسبب أزمة فيروس كورونا، أحدثت فارقا هائلا، كما أوضحت الوكالة ذاتها أن تأثير «كورونا» سيسبب خسائر إجمالية للنادي بقيمة 120 مليون جنيه استرليني، وذلك حتى حلول الوقت بالسماح لعودة الجماهير للملاعب، بحسب ما نقله موقع «24» نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

وكان ليفربول أعلن في مارس العام 2020 عن أرباح قدرها 42 مليون جنيه استرليني، وذلك للمرة الخامسة في آخر ستة أعوام للنادي الإنجليزي، لكن أزمة فيروس كوورنا، وتأجيل مسابقة الدوري، ومن ثم استئنافها دون حضور جماهيري تسببت في إضعاف موارد النادي.

وتسبب تأثير «كورونا» في قيام مجموعة «فينواي الرياضية» المالكة للنادي ببيع 10% من أسهم النادي، مقابل 543 مليون جنيه استرليني لشركة الاستثمار الخاصة «ريد بيرد كابيتال»، وذلك من أجل توفير الاستقرار والاستمرارية لدخل النادي.

وتلقى الفريق دفعة مالية كبيرة عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، وذلك رغم أن الأمر لم يحدث حتى حلول شهر يونيو العام 2020، حيث كان فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على وشك الفوز باللقب، قبل أن يتم فرض الإغلاق العام.

كما تضمن دخل ليفربول في هذا العام نحو 3.4 مليون جنيه استرليني عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2019، حيث جاء ذلك خارج فترة التقرير المالي السابق، مستفيدا من الإيرادات الضخمة للنادي عقب الوصول للمباراة النهائية، ومبلغ 3.8 مليون جنيه استرليني بعد الفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي في أغسطس العام 2019.