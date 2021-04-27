هيغواين يتلقى خبرا صادما بعد 24 ساعة من التتويج مع شقيقه

الثنائي الأرجنتيني غونزالو وفيدريكو هيغواين (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى لاعبا فريق إنتر ميامي الأميركي، الثنائي الأرجنتيني غونزالو، وفيدريكو هيغواين، خبر وفاة والدتهما نانسي زاكارياس، وهي أيضا ابنة مدرب الملاكمة الأسطوري سانتوس زاكارياس.

ذكرت جريدة «آس» الإسبانية، أنه في العام 2016 تحدث والد غونزالو وفيدريكو هيغواين، خورخي، بالفعل عن مرض زوجته، في ذلك الوقت، وكان غونزالو في نفس الوقت يشارك في كوبا أميركا مع الأرجنتين، واعترف لاحقا بأنه مستعد للتخلي عن كرة القدم من أجل والدته.

لكن السيدة زاكارياس نفسها لم تسمح بذلك، وقال: «أخبرتني أنه إذا لم ألعب، كانت ستحزن، وهذا ما جعله سعيدا هو أنه لعب كرة القدم وسجل الأهداف»، في حين استمرت معركتها مع المرض لأكثر من أربع سنوات بقليل.

في العام 2020 التقت مع غونزالو عندما توقفت المسابقات وطلب من يوفنتوس الإذن بالسفر إلى الأرجنتين حيث تم اتخاذ قرارات مستقبلية، وفي تصريحات صحفية حينها أكد أن حالة والدته مستقرة.

وبعد يوم واحد من احتقال الشقيقين هيغواين بالتتويج بالدوري الأميركي لإنتر ميلامي، تلقيا خبر وفاة والدتهما، وشارك العديد من عالم كرة القدم في التعازي.