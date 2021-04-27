أرقام مميزة لتشيلسي تضعه ندا قويا لريال مدريد في نصف دوري الأبطال.. الثلاثاء

مباراة لريال مدريد أمام تشيلسي (أرشيفية : الإنترنت)

تدخل، اليوم الثلاثاء، مسابقة دوري أبطال أوروبا، منافسات ذهاب نصف النهائي، بمواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني، ضد تشيلسي الإنجليزي، التي تقام على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، ويسعى الفريقان للخلاص قبل مواجهة العودة التى تقام في 5 مايو، على ملعب «ستامفورد بريدج».

تأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، ثم تخطى أتالانتا فى دور الـ16، قبل عبور ليفربول في ربع النهائي، في المقابل تصدر تشيلسي المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور الـ16 على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي.

يعاني ريال مدريد من غيابات عديدة، على رأسها سيرجيو راموس، وفالفيردي لإصابة الأول بفيروس كورونا، ومخالطة الثاني أحد المصابين، كما يغيب ميندى وفاسكيز للإصابة، فيما عاد توني كروس لتدريبات الفريق، ومن المتوقع أن يقود خط وسط الريال في المباراة.

وغاب توني كروس عن آخر ثلاث مباريات خاضها ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، وتدرب منفردا في صالة الألعاب الرياضية، وذلك رغم عدم وجود إصابة واضحة، وإنما كان يعاني من إجهاد عضلي عاد بعده للانتظام في تدريبات النادي «الملكي».

وقال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحفي: «مباراة تشيلسي هى الأصعب لأنها المباراة المقبلة، ولكن لدينا بالطبع مباريات مهمة غيرها، نحن جاهزون ونريد تقديم مباراة جيدة، وأهم شيء هو أن ننافس بشكل جيد».

وأضاف: «الأمر سيكون صعبا لأنه نصف نهائي، تشيلسي فريق كامل، يدافع ويهاجم بشكل جيد، علينا التركيز بشكل كبير، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في الهجوم لإلحاق الضرر بهم».

ويتفوق نادي تشيلسي في عدد مرات الفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، بواقع سبع مواجهات، وتعادلين، وخسارة واحدة، بينما حقق ريال مدريد الانتصار في ست، والتعادل في مواجهتين، وخسارة مثلهما، كما استطاع تشيلسي تسجيل 19 هدفا، بينما أحرز ريال مدريد 18، ما يؤكد مدى تكافؤ الفريقين قبل مواجهتهما.