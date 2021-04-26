رسميا.. «مانشستر يونايتد» يعلن تجديد عقد مدافعه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 07:52 مساء
بايلي مع سولشار. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن «مانشستر يونايتد» رسميا، اليوم الإثنين، تجديد عقد مدافعه الإيفواري إريك بايلي، حتى نهاية موسم 2024.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن عقد بايلي يوجد به بند يتيح إمكانية التمديد لموسم آخر حال موافقة الطرفين.

وعلق بايلي، على تجديد عقده، قائلا: «أنا سعيد للغاية.. هذا القرار لم يكن عليَّ التفكير فيه.. أنا أحب هذا النادي وأحب اللعب له.. أنا سعيد وكذلك عائلتي، كل شيء على ما يرام».

وأضاف: «تخلصت من إصابتي وأنا بصحة جيدة، وأشعر بأنني بحالة جيدة أيضًا، وهذا كل شيء. العقد الجديد هو بمثابة تحدٍ جديد وأنا مستعد لذلك.. بالنسبة لي إنه حلم أن أكون هنا.. أخوض موسمي الخامس، وآمل أن أكون هنا لفترة طويلة».

واختتم: «نحن في وضع جيد، ننافس على الدوري الأوروبي، ونحتل المركز الثاني بالدوري، وهذا جيد جدا، نأمل أن نتمكن من الفوز بالدوري الأوروبي، إنها بطولة مهمة جدا لنا وللمشجعين وللموسم، حيث نريد أن ننهي الموسم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك».

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