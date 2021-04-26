الاتحاد الإيطالي يحذر الأندية من البطولات خارج الإطار الرسمي

رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي جرافينا. (أرشيفية : إنترنت)

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي جرافينا، اليوم الإثنين، إن الأندية التي تشارك في بطولات خارج إشراف الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات الوطنية للعبة.

وقال «جرافينا»، لـوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، وفقا لـ«سبوتنيك»: «أي طرف يفكر في الانضمام لبطولة لا تخضع لإشراف يويفا وفيفا والاتحاد الإيطالي ستفقد عضويتها».

وأوضح رئيس الاتحاد الإيطالي: «القاعدة الجديدة يجب أن تكون سارية اعتبارا من نهاية يونيو.. أولئك الذين يخططون للمشاركة في منافسات خارج فيفا ويويفا يفقدون الانتماء، وعليهم مغادرة البطولة».

وتابع: «ليس لدينا أخبار عن من غادر ومن لم يغادر، هناك قاعدة يجب إدراجها الآن في اللوائح.. إذا شارك نادٍ ما في مسابقات خاصة، بنهاية شهر يونيو، فيجب عليه مغادرة الدوري المحلي».

وسبق أعلن 12 ناديا موافقتها على المشاركة في مشروع «سوبر ليغ»، بينها ستة أندية إنجليزية، هي «ليفربول» و«مانشستر سيتي» و«مانشستر يونايتد» و«آرسنال» و«توتنهام» و«تشيلسي، بجانب الثلاثي الإسباني «برشلونة» و«ريال مدريد» و«أتلتيكو مدريد، والثلاثي الإيطالي «ميلان» و«إنتر ميلان» و«يوفنتوس»، قبل أن تنسحب جميع الأندية عدا «برشلونة» و«ريال مدريد».