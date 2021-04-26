بيرلو يجلب لابنه تهديدات بالقتل بسبب يوفنتوس

أندريا بيرلو مع نجله نيكولو (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى نيكولو بيرلو (17 عاما) نجل المدير الفني لفريق «يوفنتوس» أندريا بيرلو، اليوم الإثنين، تهديدات بالقتل من قبل منتقدين لأبيه والنادي الإيطالي، وتلقى الابن رسالة نصية «يجب أن تموت أنت وأبوك»، نشر صورتها على حسابه بموقع «إنستغرام».

وهذه واحدة من رسائل كثيرة يقول الابن إنه يتلقاها يوميا من جانب مستخدمين للشبكات الاجتماعية ينتقدون أداء أبيه مع نادي «السيدة العجوز»، حيث قال: «لكل شخص الحق في قول ما يريده، وأنا أول من يفعل ذلك، ولا أريد مصادرة حق أحد في الكلام، لكن لكل شيء حد»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف: «تم تجاوز هذا الحد منذ فترة، وأنا لدي 17 عاما، وأتلقى يوميا رسائل من هذا النوع، لا أتلقاه لسبب معين إلا لأنني ابن مدرب، ربما قد لا يكون على هوى بعض الأشخاص».

سبق وأكد مدير الكرة بنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، أمس الأحد، أن المدرب أندريا بيرلو سيستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل، إذا تأهل بالفريق للنسخة المقبلة من بطولة دوري الأبطال، وقال باراتيتشي في تصريحات لشبكة قنوات «سكاي سبورت»: «نعم بيرلو سيستمر في حال التأهل للمشاركة بدوري الأبطال، لا نفكر في خطة بديلة في حالة عدم التأهل».

وأضاف: «لدينا ثقة في ما نقوم به، وإذا تمكنا من التأهل لدوري الأبطال سيكون بيرلو هو المدرب»، كما أكد باراتيتشي أن «يوفنتوس يعيش اللحظة الحالية بهدوء كبير دون القلق بشأن توقيع عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي كان أحد المشاركين في تأسيسها».

أندريا بيرلو مع نجله نيكولو (أرشيفية : الإنترنت)