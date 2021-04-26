من أندريا بيلوتي الذي يثير اهتمام الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني؟

أندريا بيلوتي (أرشيفية : الإنترنت)

تتنافس أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام وتشيلسي وإيفرتون الإنجليزيين وأتلتيكو مدريد الإسباني على ضم أندريا بيلوتي نجم هجوم فريق تورينو الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل، وانضم ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى سباق التعاقد مع أندريا بيلوتي، فيما يدرس المهاجم ما إذا كان سيجدد عقده مع الفريق أم لا، حسبما كشفت تقارير.

ويبدي المسؤولون في أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام اهتمامهم بالتعاقد مع بيلوتي صاحب الـ27 عاما والذي سجل 12 هدفا وصنع سبع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، بحسب ما نقل موقع «آس» الإسباني الناطق بالعربية.

وذكرت جريدة «توتوسبورت» الإيطالية أن ثلاثة «البريميرليغ» يعد من بين الأندية الطامحة إلى الفوز بخدمات بيلوتي، فيما يقترب الأخير من عامه الأخير في عقده مع تورينو، وأوضحت الجريدة أن فريق ليون الفرنسي يدرس هو الأخر تقديم عرض رسمي لضم الإيطالي الدولي، فيما تراقب أندية إيه سي ميلان وإنترميلان وروما وفيورنتينا ونابولي أيضا وضع اللاعب عن كثب تمهيدا لضمه وجلبه إلى صفوفها.

وبات ميلان هو المرشح الأساسي للتعاقد مع بيلوتي، حسبما أشارت الجريدة إلى أن الأخير ربما يفضل البقاء في الدوري الإيطالي بدلا من الرحيل إلى إنجلترا، ويبحث مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات عن مهاجم، في ظل عدم اليقين الذي يغلف مستقبل الأوروغواياني الدولي إدينسون كافاني في أولد ترافورد، فيما قد يتطلع الألماني المخضرم يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول هو الآخر إلى تدعيم خط هجوم الريدز بعد الأداء المخيب للآمال لمهاجمي الفريق في الموسم الجاري.

في الوقت نفسه، قد يجد توتنهام نفسه مضطرا إلى إيجاد البديل للإنجليزي الدولي هاري كين نجم هجوم السبيرز الذي يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه طمعا في حصد أول لقب له في مشواره الكروي، أو حتى زميله في الفريق كارلوس فينيسيوس المعار إلى الفريق اللندني من بنفيكا البرتغالي.

ولمع بيلوتي وهو قائد تورينو، في صفوف الفريق منذ انضمامه إليه قادما من مواطنه باليرمو في العام 2015، وسجل 104 أهداف في إجمالي 222 مباراة، وتطور الأداء الذي يظهر عليه تورينيو قد يشجع بيلوتي على تجديد عقده مع الفريق إلى ما بعد الموسم المقبل، ومع ذلك فإن عددا من الأندية الكبرى تبدي استعدادا لضم اللاعب حال أظهر رغبة في الرحيل عن صفوف فريقه في صفقة حرة في الصيف المقبل.