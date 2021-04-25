سقوط مفاجئ لأتلتيكو مدريد أمام بلباو ينعش آمال البارسا والريال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 11:12 مساء
مباراة أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو (إنترنت)

سقط «أتلتيكو مدريد» في فخ الخسارة أمام «أتلتيك بلباو»، 1-2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد دقائق من إعلان «برشلونة» عدم استسلامه بمطاردة فريقي «أتلتيكو مدريد» و«ريال مدريد» في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني «الليغا» بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2-1 على مضيفه «فياريال»، اليوم الأحد.

فوز «برشلونة» رفع رصيده الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد «أتلتيكو مدريد» عند 73 نقطة، ليبقى في الصدرة لكنه بات مهددا بقوة.

تساوى «برشلونة» و«ريال مدريد» في نفس الرصيد خلف «أتلتيكو مدريد» المتصدر، بينما تجمد رصيد «فياريال»، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.

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