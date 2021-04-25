برشلونة يرفض الاستسلام على قمة «الليغا» ويشعل السباق مع أتلتيكو وريال مدريد

ميسي في مباراة فريقه برشلونة أمام فياريال (تويتر)

أعلن برشلونة عدم استسلامه بمطاردة فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني «الليغا» بعدما حقق فوزا ثمينا وصعبا 2-1 على مضيفه فياريال، اليوم الأحد، في المرحلة الـ32 من المسابقة، ليرتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي والثامن في مبارياته التسع الأخيرة بالبطولة، إلى 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث.

تساوى برشلونة وريال مدريد في نفس الرصيد خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يواجه مضيفه أتلتيك بلباو في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي نال خسارته الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 49 نقطة في المركز السابع.

افتتح فياريال التسجيل في الدقيقة الـ27 عن طريق النيجيري صامويل شوكويزي، الذي حصل على تمريرة من باو توريس ليتوغل داخل المنطقة وينفرد بمرمى برشلونة ليراوغ الحارس تير شتيغن ويسددها في الشباك، وسرعان ما عدل برشلونة النتيجة بهدف رائع لأنطوان غريزمان في الدقيقة الـ28 بتسديدة لوب من زاوية صعبة وضع بها الكرة من فوق الحارس ماركو أسينخو.

وفي الدقيقة الـ36 عاد غريزمان ليسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بعدما استغل خطأ فادحا من خوان فويث الذي أخطأ في التمرير، ليقتنص الكرة قبل أن تصل للحارس ويودعها داخل الشباك، وفي الدقيقة الـ64، حصل مانو تريغيروس لاعب وسط فياريال على بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، ليستكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.