انقلاب عائلي وشيك في يوفنتوس وديل بييرو مرشح لمنصب الرئيس

أليساندرو ديل بييرو (أرشيفية : الإنترنت)

أصبح أليساندرو ديل بييرو، أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي ضمن المرشحين البارزين لتولى منصب الرئيس بداية من الموسم المقبل خلفًا لأندريا أنييلي، وذلك بحسب تقارير صحفية إيطالية، ويعد نجم منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق إحدى العلامات البارزة في تاريخ كرة القدم الإيطالية بشكل عام، ويحظى بجماهيرية واسعة النطاق.

ديل بييرو يعمل محللا في شبكة «ESPN» العالمية، لكن بحسب جريدة «إل ميساغيرو» الإيطالية، التي تتخذ من روما مقرًا لها، قد يعود مرة أخرى إلى تورينو ويتولى منصب أنييلي، بعد أن سقط الأخير في فخ مشروع «دوري السوبر الأوروبي»، كونه واحدا من المخططين الرئيسيين للبطولة التي تم الإعلان عنها منذ أسبوع وفشلت وأسقطت معها أصحاب فكرة انطلاقها، وعلى رأسهم أنييلي، بحسب ما ذكرة موقع «آس» الإسباني.

المشروع الذي دمر في 48 ساعة، سبب اعتراض أطراف كثيرة على أنييلي الذي بات محل شك، وخرجت تصريحات تشير إلى أن أنييلي استقال من منصبه، كما أن جون ألكان ابن عم أندريا أنييلي والمدير التنفيذي لشركة «إيكسور» المالكة لنادي يوفنتوس، قد يفكر في إقصائه من منصبه في الاجتماع التالي لمساهمي شركة «إيكسور» المتخصصة في السيارات، الذي سيعقد في 27 مايو المقبل.

ديل بييرو لن يكون المرشح الوحيد لرئاسة نادي يوفنتوس، لكن هناك أليساندرو ناسي وهو المرشح الأكبر لتولى هذا الدور، كما أكدت بعض الصحف أن المدير الفني لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق مارشيلو ليبي قد يكون من أبرز المرشحين، وفي وقت سابق من أبريل، تم اقتراح اسم ديفيد تريزيغيه نجم يوفنتوس السابق إلى جانب ديل بييرو ليعودا على رأس إدارة اليوفي.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي بهدف اليوم الأحد أمام فريق فيورنتينا في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، التي أُقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي، ليصل رصيد يوفنتوس إلى 66 نقطة، أما فيورنتينا فبات رصيده 34 نقطة.