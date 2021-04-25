مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

تتويج مانشستر سيتي (إنترنت)

توج «مانشستر سيتي» بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، بالفوز على «توتنهام» بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب «ويمبلي»، سجل هدف المباراة الوحيد إيمريك لابورت في الدقيقة 82 برأسية رائعة سكنت شباك الحارس لوريس.

ونجح «سيتي» في الفوز بلقبه الثامن لكأس كاراباو ليعادل رقم «ليفربول» الذي فاز بنفس عدد الألقاب، كما عادل الـ«سيتي» رقم «ليفربول» في التتويج بـ4 ألقاب متتالية لكأس كاراباو، وسبق للريدز الفوز ببطولة الكأس 4 مرات خلال الفترة من 1981 حتى 1984.

وبات «توتنهام ثاني أكثر الأندية خسارة لنهائي بطولة الكأس، بعدما تلقى هزيمته الخامسة في النهائي، فيما يحتفظ «آرسنال» بالرقم السلبي كأكثر الأندية خسارة لنهائي الكأس 6 مرات.

وتعد تلك البطولة الأولى التي يحققها المدير الفني لـ«مانشستر سيتي» غوارديولا هذا الموسم مع «مانشستر»، فيما ينتظره الفوز في مباراة «تشيلسي» المقبلة بالدوري الإنجليزي للتتويج بالبريميرليغ، كما تنتظره مواجهة «باريس سان جيرمان» في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.