إنتر يحلق منفردا في صدارة الدوري الإيطالي ويوفنتوس يتعادل وأودينيزي يتغلب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 06:28 مساء
فرحة إنتر بالفوز على هيلاس فيرونا (إنترنت)

عزز إنتر ميلان موقعه في صدارة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على هيلاس فيرونا 1/ صفر، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة، وصعد يوفنتوس إلى المركز الثاني إثر تعادله مع فيورنتينا 1/ 1 بينما تغلب أودينيزي على بينفينتو 4/ 2 في مباراة أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها.

وحسم إنتر ميلان مباراته أمام هيلاس فيرونا بهدف وحيد سجله ماتيو دارميان في الدقيقة 76، وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 79 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة أمام يوفنتوس وميلان الذي يمكنه الانفرد مجددا بالمركز الثاني عبر مباراته المقررة أمام لاتسيو غدا الإثنين، بحسب إحصاء وكالة الأنباء الألمانية.

وقفز يوفنتوس إلى المركز الثاني إثر تعادله 1/ 1 مع فيورنتينا الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 29 من ضربة جزاء، ثم تعادل يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 46 .

وواصل بينفينتو مسلسل ترنحه في الدوري، وسقط في فخ الهزيمة 2/ 4 أمام ضيفه أودينيزي في وقت سابق اليوم، ليظل الفريق في دائرة المرشحين للهبوط.

وتجمد رصيد بينفينتو عند 31 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف فقط، خلف تورينو، وبفارق ثلاث نقاط عن كالياري صاحب المركز الثامن عشر.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر بجدول المسابقة.

وأنهى أودينيزي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ناهويل مولينا وتوجاء أرسلان في الدقيقتين الرابعة و31 مقابل هدف سجله نيكولاس فيولا من ضربة جزاء في الدقيقة 34 .

وفي الشوط الثاني، أضاف جينس ستريغر لارسن وغايدن براف هدفين آخرين لأودينيزي في الدقيقتين 49 و74 مقابل هدف ثانٍ لبينفينتو عن طريق جانلوكا لابادولا في الدقيقة 83 ليؤكد أودينيزي الفوز على بينفينتو الذي مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

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