إصابة مدرب منتخب مصر حسام البدري وابنته بفيروس «كورونا»

حسام البدري (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بفيروس «كورونا المستجد».

وأشار اتحاد الكرة، في بيانه، إلى أن البدري خضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس «كورونا»، وجاءت النتيجة إيجابية.

وأكد اتحاد الكرة أن البدري في الوقت الحالي يخضع للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة، وكانت نجلة حسام البدري قد أُصيبت مؤخرا بفيروس «كورونا».

ينتظر حسام البدري مواجهات من بينها أمام منتخب ليبيا في التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر 2022، حيث أوقعت قرعة التصفيات الأولى منتخب مصر بجانب ليبيا والغابون وأنغولا.

البدري ليس غريبا عن كرة القدم الليبية، حيث سبق له أن خاض تجربة قصيرة في تدريب الأهلي طرابلس العام 2013، قبل أن يقطع رحلته بسبب الاعتداء عليه بطلق ناري، تسبب في رحيله المفاجئ عن تدريب «الزعيم».