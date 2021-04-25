ميلان يفقد زلاتان إبراهيموفيتش مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أبريل 2021, 04:28 مساء
زلاتان إبراهيموفيتش (فرانس برس)

أكد مدرب نادي «ميلان» الإيطالي، ستيفانو بيولي، استبعاد مهاجم الفريق، زلاتان إبراهيموفيتش، من مواجهة «لاتسيو»، واقترح بأن ماريو ماندزوكيتش سوف يحل محله، وغاب السويدي عن مواجهة «ميلان» على أرضه ضد «ساسولو» نهاية الأسبوع الماضي.

ويكرر زلاتان غيابه أيضا عن مواجهة «لاتسيو»، غدا الإثنين، حيث قال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «زلاتان يشعر بالتحسن بعض الشيء، ولكنه ليس مستعدا للمواجهة، ويمكنه العودة في مباراة بينيفينتو، يمكن لماندزوكيتش أو لياو قيادة الهجوم. ماريو يشعر بحالة جيدة، ولديه الخصائص المناسبة لمساعدتنا داخل منطقة جزاء الخصم»، بحسب ما نقلته التصريحات التليفزيونية.

وأضاف بيولي: «أثبتت هذه المباريات الـ32 أننا كنا أقوى من أي فريق آخر باستثناء إنتر، كنا الوحيدين الذين وقفوا ضد النيراتزوري، ويمكننا أن نلعب المباريات الأخيرة بطموحاتنا، وهدفنا لا يزال متواجداً، ولم نكن محظوظين، ونحن هنا لأننا نستحق ذلك».

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وأكمل: «لا يمكننا الاعتقاد بأننا لن نتأهل لدوري أبطال أوروبا، أثبتنا أننا أقوياء، ولكننا بحاجة إلى القيام بذلك حتى النهاية، ومن الواضح أن أولئك الذين إن لم ينهوا المراكز الأربعة الأولى فسيصابوا بخيبة أمل».

يحتل «ميلان» المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، لكنه يملك ثلاث نقاط أكثر من نابولي صاحب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

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