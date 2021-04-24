ليفربول يستضيف نيوكاسل لتصحيح مسار موسم مضطرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أبريل 2021, 10:56 صباحا
محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الـ33 من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويدخل ليفربول اللقاء محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.

ويسعى ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، لتحقيق الفوز في المواجهة، من أجل دخول المربع الذهبي لجدول الترتيب ولو بصفة موقتة، حتى يحافظ على آماله بالمشاركة الموسم المقبل، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد أن تأكد خروج «الريدز» هذا الموسم دون تحقيق أي ألقاب.

أما نيوكاسل يونايتد، بقيادة مدربه ستيف بروس فيرغب في العودة من ملعب «أنفيلد» بالنقاط الثلاث، وذلك من أجل التأكد من الابتعاد عن مناطق الهبوط في الموسم المقبل، حيث يفصل الفريق عن فريق فولهام صاحب المركز الـ18، آخر المراكز المؤدية للهبوط ثماني نقاط.

ويسعى نجم ليفربول محمد صلاح إلى التسجيل في اللقاء، من أجل اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإنجليزي، مع مهاجم توتنهام هاري كين، الذي سجل 21 هدفاً، في حين أحرز صلاح 19 هدفاً، وسجل صلاح 94 هدفاً في تاريخ الدوري الإنجليزي، ولا يفصله سوى تسجيل ستة أهداف للدخول نادي الـ100، كأحد الأهداف المهمة التي يخطط لها هذا الموسم.

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