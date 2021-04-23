تفاصيل جديدة في عقد إبراهيموفيتش مع ميلان

إبراهيموفيتش. (تويتر)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العقد الجديد للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، وفقا لـ"كورة" إن إبرا جدد عقده لمدة عام واحد نظير الحصول على راتب سنوي قدره سبعة ملايين يورو مثل العقد السابق.

وأوضحت الصحيفة أن ميلان أضاف بندًا في عقد إبرا من شأنه زيادة راتب اللاعب اعتمادا على عدد المباريات التي سيشارك بها خلال موسم 2021-22.

وعانى إبرا من الغياب كثيرا هذا الموسم عن المشاركة في المباريات مع ميلان؛ بسبب الإصابات، مضيفة أن الروسونيري قام بحماية نفسه بوضع شرط جزائي في العقد، يتعلق بقضايا المهاجم السويدي خارج الملعب.

ويعود ذلك إلى زعم وسائل إعلام سويدية، هذا الشهر، أن إبراهيموفيتش يواجه خطر الإيقاف أو الغرامة من قبل فيفا والاتحاد الأوروبي، لأن شركته تمتلك 10% من وكالة للمراهنات.

واستشار اللاعب والنادي الإيطالي، العديد من المحامين على علم بهذا الموضوع، وظهر أن المهاجم السويدي يواجه خطر التعرض لغرامة فقط.