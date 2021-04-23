إشبيلية بدلاً من بلباو.. ونقل مباريات دبلن إلى سان بطرسبورغ ولندن في كأس أوروبا 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 02:22 مساء
كأس أوروبا 2020. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الجمعة استبعاد مدينتي بلباو الإسبانية، ودبلن الإيرلندية من استضافة مباريات كأس أوروبا 2020، على خلفية عدم تقديم ضمانات لحضور الجماهير.

كما تم اعتماد إشبيلية بدلاً من مدينة إقليم الباسك وتقاسم لندن وسان بطرسبورغ المباريات المقررة سابقاً في دبلن.

وتأجلت نهائيات كأس أوروبا 2020 للصيف المقبل (من 11 يونيو حتى 11 يوليو المقبلين) بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، على أن تقام في 11 مدينة مختلفة في 11 دولة.

كما تم تأكيد استقبال ميونيخ المباريات، من بينها القمة بين ألمانيا وفرنسا في 15 يونيو، في حين زالت الشكوك بشأن كل من باكو، وروما، وبوخارست، وغلاسكو، وكوبنهاغن، وبودابست، وأمستردام.

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